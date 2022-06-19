Не ем и все равно набираю: что делать, если не уходит вес

В чем причина подобного явления и как с этим бороться, рассказывает кандидат медицинских наук, специалист по питанию Лия Гавашели.

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Достаточно часто можно столкнуться с рассказами знакомых о том, что несмотря на ограничения в пище, им так и не удалось сбросить вес. Многие пережили подобный опыт самостоятельно. В чем причина подобного явления и как с этим бороться?

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Многим кажется, что если они будут жить в режиме дефицита, то будут терять вес и приобретут фигуру мечты. Но, на самом деле, наш организм — это отлаженная система: за расход жира и его накопление отвечает гормоноподобное вещество, которое называется лептин.

Лептин был открыт сравнительно недавно — в начале 90-х гг. прошлого века. Задача лептина контролировать энергетический обмен. Лептин относится к гормонам жировой ткани. Как работает лептин в организме человека? Когда человек живет в изобилии, ему достаточно еды, лептин показывает организму, что все у него хорошо: жир самостоятельно расходуется, улучшается настроение, гормоны в норме, метаболизм работает хорошо.

Если в организм перестает поступать пища, лептин расценивает эту ситуацию как трудные времена, и организм переключается в режим: «только бы выжить»: начинает накапливать защитный жир. По этой причине млекопитающие пережили динозавров, так как у них был свой ответ на стресс, например, зимняя спячка медведя — это защитная реакция его организма.

Если человек, несмотря на все свои усилия набирает вес, вместо того, чтобы сбрасывать, ему необходимо обратиться за квалифицированной медицинской помощью. Так как причина скорей всего в гормональном статусе и показателях лептина. Необходимо пройти исследование на так называемый метаболический синдром.

В рамках этого исследования сдается несколько анализов, в том числе на лептин и инсулинорезистентность, так как лептин работает в связке с инсулином. По этим показателям и другим (тиреотропный гормон, Т3, Т4, плохой холестерин, уровень глюкозы, гликированный гемоглобин, С-пептид и т. д.) можно судить о том, что на самом деле происходит с организмом.