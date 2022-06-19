Не ем и все равно набираю: что делать, если не уходит вес

В чем причина подобного явления и как с этим бороться, рассказывает кандидат медицинских наук, специалист по питанию Лия Гавашели.
Достаточно часто можно столкнуться с рассказами знакомых о том, что несмотря на ограничения в пище, им так и не удалось сбросить вес. Многие пережили подобный опыт самостоятельно. В чем причина подобного явления и как с этим бороться?
Многим кажется, что если они будут жить в режиме дефицита, то будут терять вес и приобретут фигуру мечты. Но, на самом деле, наш организм — это отлаженная система: за расход жира и его накопление отвечает гормоноподобное вещество, которое называется лептин.
Лептин был открыт сравнительно недавно — в начале 90-х гг. прошлого века. Задача лептина контролировать энергетический обмен. Лептин относится к гормонам жировой ткани. Как работает лептин в организме человека? Когда человек живет в изобилии, ему достаточно еды, лептин показывает организму, что все у него хорошо: жир самостоятельно расходуется, улучшается настроение, гормоны в норме, метаболизм работает хорошо.
Если в организм перестает поступать пища, лептин расценивает эту ситуацию как трудные времена, и организм переключается в режим: «только бы выжить»: начинает накапливать защитный жир. По этой причине млекопитающие пережили динозавров, так как у них был свой ответ на стресс, например, зимняя спячка медведя — это защитная реакция его организма.
Если человек, несмотря на все свои усилия набирает вес, вместо того, чтобы сбрасывать, ему необходимо обратиться за квалифицированной медицинской помощью. Так как причина скорей всего в гормональном статусе и показателях лептина. Необходимо пройти исследование на так называемый метаболический синдром.
В рамках этого исследования сдается несколько анализов, в том числе на лептин и инсулинорезистентность, так как лептин работает в связке с инсулином. По этим показателям и другим (тиреотропный гормон, Т3, Т4, плохой холестерин, уровень глюкозы, гликированный гемоглобин, С-пептид и т. д.) можно судить о том, что на самом деле происходит с организмом.
После расшифровки анализов, пациенту назначается индивидуальная программа похудения. В заключение остается сказать следующее: при похудении в первую очередь нужно думать о здоровье, а потом уже о снижении веса. Но никак не наоборот. Потому что при неправильном снижении веса с ущербом для здоровья, восстановить последнее будет очень сложно. Поэтому изначально необходимо выровнять все гормоны, очистить рецепторы, которые отвечают за восприимчивость клеткой глюкозы, после чего человек худеет без особых проблем. Самое важное — это слаженная работа всех систем организма.