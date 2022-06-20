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1 час назад

Эксперт назвал три главных правила здорового питания

СОВА

Основные правила рационального и гармоничного питания назвал научный руководитель ФИЦ Питания и биотехнологии, академик РАН Виктор Тутельян. Эти принципы помогут человеку оставаться активным и здоровым.

Эксперт назвал три главных правила здорового питания
Фото: СОВАСОВА

О правилах рационального питания эксперт рассказал в рамках проекта Роспотребнадзора "Здоровое питание", пишет "РГ".

Первый принцип – нужно рассчитывать количество поступающей с пищей энергии с учетом энергозатрат. Важно соблюдать этот баланс: сколько получил энергии, столько и потратил.

Виктор Тутельян пояснил:

- Это не значит, что надо скрупулезно считать каждую калорию. Но в среднем надо понимать, что сколько стоит по энергетической шкале. Если ты, например, походя перехватил пирожное - надо понимать, что ты получил сразу 500, а то и 600 килокалорий. Чтобы их потратить, нужно час-полтора ходить или минут 40 бегать.

Правило второе – разнообразный рацион. В организм должны поступать все необходимые элементы. Эксперт отметил, что из 170 важных химических соединений примерно треть – незаменимые:

- Незаменимые, или, как мы говорим, эссенциальные. Это значит, что они не могут синтезироваться в организме человека из веществ-предшественников.

По мнению Виктора Тутельяна, получить все необходимое не так уж и сложно. Достаточно следить за разнообразием рациона и отдавать предпочтение обогащенным витаминами и минералами продуктам.

Третье правило – не искать универсальный "суперпродукт", который удовлетворит все потребности человеческого организма. Эксперт утверждает, что такой "волшебной таблетки" просто не существует. Укрепить здоровье поможет только комплекс продуктов:

- Не надо гнаться за "суперфудами" - это рекламный ход. Мы должны понимать: мы должны сами составлять этот "суперрацион" для себя и близких. И это можно сделать, используя вполне доступные продукты.

Здоровье,Роспотребнадзор,
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