Эксперт назвал три главных правила здорового питания

- Это не значит, что надо скрупулезно считать каждую калорию. Но в среднем надо понимать, что сколько стоит по энергетической шкале. Если ты, например, походя перехватил пирожное - надо понимать, что ты получил сразу 500, а то и 600 килокалорий. Чтобы их потратить, нужно час-полтора ходить или минут 40 бегать.