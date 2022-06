Кардиолог напомнил об основных причинах ожирения

Мохаммед С. Ало, сертифицированный кардиолог DO Board, ассистент клинического профессора сердечно-сосудистой медицины в Университете Среднего Запада и автор книги «Фактическая потеря веса: план по снижению веса без уловок, диет, причуд и ограничений» напомнил об основных причинах ожирения, сообщает издание Eat This Not That! (ETNT).