Россияне рассказали о самых любимых способах снимать стресс с помощью рук

Компания «ВсеИнструменты.ру» провела исследование, в ходе которого выяснила, как россияне борются с нервным напряжением. В беседе с «Лентой.ру» эксперты рассказали, что 54 процента граждан назвали ручной труд и хобби эффективным средством снятия стресса.

Фото: lenta.ru lenta.ru

Самыми популярными видами ручного труда россияне назвали вязание и вышивание, гончарное дело и живопись, а также озвучили размер ежемесячных трат на хобби для борьбы со стрессом.

Видео дня

Стало известно, что 40 процентов россиян готовы тратить на любимый ручной труд ежемесячно не более пяти тысяч рублей, каждый пятый тратит от 10 до 20 тысяч рублей, у 12 процентов сумма достигает 20-30 тысяч рублей, у пяти процентов участников опроса — 30-40 тысяч рублей. 18 процентов россиян на хобби деньги вовсе не тратят.

В ходе опроса 35 процентов респондентов признались, что испытывают стресс часто, еще 3 процентов — постоянно, а 35 процентов жителей России вовсе не испытывают эмоционального напряжения.

54 процента россиян согласились, что ручной труд помогает справляться со стрессом. У 70 процентов опрошенных такое хобби есть, сообщает пресс-служба компании. 22 процента занимаются вязанием или вышиванием, 18 процентов — гончарным делом, 17 процентов — живописью, 10 процентов — автомеханикой.

Столярные работы спасают от стресса только восемь процентов жителей страны, изготовление одежды и обуви помогает семи процентам, плотничество — трем процентам.

Эксперты добавили, что в свободное время работают с металлом и стеклом меньше двух процентов участников опроса. Респонденты также рассказали, что ручной труд и хобби не только снимают стресс, но и помогают самореализоваться, спасают от выгорания, расширяют кругозор.

Каждый четвертый участник опроса признался, что хобби приносит дополнительный доход, а для 21 процента это вариант досуга с семьей.

«Россияне все больше интересуются ручным трудом. Мы видим это и по росту спроса на товары для такого хобби, и по увеличению количества DIY-блогеров, которые популяризируют это направление», — комментирует итоги исследования исследование руководитель пресс-службы «ВсеИнструменты.ру» СергСергей Денисенко.

В опросе приняли участие 1 516 респондента старше 18 лет из разных регионов России.