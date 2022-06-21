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32 минуты назад

Диетолог Ирина Бережная рассказала о вреде позднего ужина

runews24.ru

Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная в интервью радио Sputnik рассказала о вреде позднего ужина. Врач отметила, что поздний ужин особенно плох, если после приема пищи сразу лечь спать.

Диетолог Ирина Бережная рассказала о вреде позднего ужина
Фото: runews24runews24

При большом объеме пищи в желудке у человека, лежащего горизонтально, происходит обратный заброс содержимого желудка в пищевод. Данный процесс может привести к ожогу пищевода, застою в желудке, нарушению переваривания и размножению бактерий, которое может вызвать синдром избыточного бактериального роста.

Как отметила Ирина Бережная, полный отказ от ужина также может привести к негативным последствиям.

Здоровье,Ирина Бережная,
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