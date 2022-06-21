Как занятия бальными танцами меняют тело и сознание

Часто люди идут на занятия по бальным танцам, чтобы просто научиться красиво двигаться. Как правило, в результате занятий спортсмены получают гораздо больше. Танцевальный спорт — это настоящая культура, погружаясь в которую развиваешься и трансформируешься как внешне, так и внутренне. О том, как танцы меняют тело и сознание – новый материал на Passion.ru.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Ольга Тарасова, Основательница школы Ideal Dance для любителей и профессионалов

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Танцы и красота тела

«Бальников» безошибочно можно узнать из тысячи людей — спортсмены отличаются грациозностью, идеальной осанкой и особенной пластикой движений. Разбираемся, как регулярные тренировки по бальным танцам влияют на тело и физическую форму человека:

Координация

Спортивные бальные танцы — один из самых сложнокоординационных видов спорта. В процессе занятий танцоры учатся владеть своим телом, контролировать работу мышц, даже самых мелких. Они изучают отдельные элементы, отрабатывают их до автоматизма, а затем стараются правильно и красиво соединять движения в хореографию — и все это под музыку (причем самую разную, ведь каждый танец имеет свой уникальный характер). Со временем тело привыкает к подобной нагрузке, и спортсмен начинает уже не просто механически выполнять элементы, а по-настоящему танцевать: не напряженно, пластично, четко.

Осанка

Сильные педагоги всегда «ставят» ученикам спину и корпус, уделяя этому внимание с их самых первых шагов. Это неудивительно — осанка является фундаментом красоты танца. В бальном спорте крайне важна подача: себя, своего мастерства, партнера, и поэтому идеальная осанка — первый шаг перед выходом на паркет.

Пластика

Она лежит в основе мастерства спортсменов и помогает им демонстрировать на паркете всю красоту бального танца. Видимая легкость движений достигается благодаря растянутым мышцам и гибкому телу. Регулярно занимаясь и отрабатывая в зале одни и те же элементы снова и снова, танцоры развивают умение концентрироваться и хорошо владеть своим телом.

Физическая сила

Помимо бальной хореографии спортсмены на занятиях изучают смежные дисциплины — занимаются растяжкой, джаз-модерном, ОФП. Все это влияет на выносливость и физическую подготовку, укрепляет тело и повышает тонус мышц.

Красивая фигура

Бальные танцы являются высокоинтенсивным видом спорта, который подразумевает сложную техническую работу всего тела. В процессе тренировок задействовано огромное количество мышц — и это обязательно положительно сказывается на фигуре, делая ее стройной и подтянутой.

Танцы и сознание

Регулярные тренировки способствуют тому, что человек глубже погружается в культуру бальных танцев и развивается не только физически, но и психологически, эмоционально. Танцы меняют человека с точки зрения его личностных качеств — воспитывают в нем эмпатию, умение общаться, нести ответственность.

Сила характера

На тренировках спортсмены воспитывают в себе силу воли, развивают упорство и целеустремленность. Танцоры учатся ставить цели и добиваться их, понимают, как правильно расставлять приоритеты. Это качества, которые помогают не только в спорте, но и в жизни.

Осознанность

Самый главный урок, который «бальники» получают благодаря танцевальному спорту — не нужно бояться совершать ошибки. Они знают, что, когда сто раз сделаешь в зале какой-то элемент неправильно, на сто первый получится идеально. И с каждым движением танцор будет становиться только сильнее и профессиональнее. Хорошие педагоги также учат прислушиваться к себе, анализировать свои победы и неудачи, осознанно подходить к тренировкам и выступлениям.

Уверенность в себе

Вера в свои способности дает танцорам возможность максимально раскрыться на паркете. На тренировках «бальники» развивают актерские навыки, учатся заряжать себя и окружающих энергией, а также максимально эффектно подавать свое мастерство и красоту танца. Это воспитывает в них уверенность в собственных силах и дает понимание, как грамотно себя презентовать.

Ответственность

Танцоры должны уметь брать ответственность за свои победы и поражения на турнирах и принимать самостоятельные решения. А учитывая, что бальные танцы — это парный спорт, то юноши и девушки с самых первых занятий понимают, что несут ответственность не только за себя, но и за человека рядом, стараются слышать, чувствовать друг друга, находить правильный подход к партнеру.