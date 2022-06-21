3 причины, почему опасно сидеть нога на ногу

Последствия могут быть очень печальными.

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Согласитесь, удобная поза ногу на ногу полюбилась если не каждому, то уж время от времени так силим мы все. Еще в детстве нам говорили, насколько вредно так сидеть, однако почему — объясняли редко. Мы пообщались со специалистом и собрали свой топ самых опасных последствий такой, на первый взгляд, безобидной позы.

Вы стираете спину

А точнее — межпозвоночные диски. Если вы проводите в такой позе большую часть рабочего дня, с большой вероятностью у вас могут начаться проблемы с поясничным отделом. Первым «звоночком» становится боль в спине. Находясь в сидячем положении больше пяти часов, вы оказываете серьезную нагрузку на позвоночник, в том числе и усгубляя неудобной позой, перекрещивая ноги.

Вы можете столкнуться с образованием тромбов

Довольно опасная ситуация, так как узнать об этом вы можете в самый неудобный момент. Перекрещенные ноги мешают правильному кровообращению, из-за чего сосудам и венам становится трудно эффективно осуществлять свою работу. Конечно, помимо того, что вы должны найти более комфортную позу, стоит проводить больше времени, занимаясь различными физическими активностями, особенно после работы. К примеру, вы можете пройти одну остановку метро пешком, чтобы разогнать кровь и поддержать суставы.

Вы повреждаете нервы