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1 час назад

Врач-сомнолог назвала два способа лучше высыпаться

Вечерняя Москва

Чтобы лучше высыпаться нужно отключать экраны телевизоров, смартфонов и планшетов минимум за час до сна, либо воспользоваться специальными очками. Об этом рассказала врач-сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова.

Врач-сомнолог назвала два способа лучше высыпаться
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— В таком случае есть смысл воспользоваться так называемыми желтыми очками. Они блокируют синий спектр и позволяют мелатонину вырабатываться в нужном объёме. Такие очки также позволяют снизить зрительное напряжение, уменьшают риск пробуждения с ощущением «песка в глазах»,

— рассказала врач.

Согласно результатам эксперимента Колумбийского университетета «желтые очки» помогают справиться с бессонницей. Их янтарные линзы улучшают качество сна и увеличивают его продолжительность.

Участники исследования сообщили о решении проблемы бессонницы и снижении артериального давления. Как советует врач, надевать очки надо примерно за полчаса до того, как лечь в постель, сообщает Life.

Здоровье,Наталья Дорохова,РАН,
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