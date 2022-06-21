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1 час назад

Самые эффективные виды йоги для похудения

Москва24

Среди самых эффективных для похудения стилей йоги выделяются три практики: Виньяса-флоу, Аштанга-йога и Бикрам-йога, рассказала Москве 24 сертифицированный специалист Международной ассоциации йоги (Yoga alliance) Нина Коломийцева.

Самые эффективные виды йоги для похудения
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Ежегодно 21 июня отмечается Международный день йоги. Памятная дата была учреждена в декабре 2014 года Генеральной ассамблеей ООН. Ее цель – проинформировать общественность о преимуществах, которые дает йога как часть образа жизни.

"Что касается самых эффективных для похудения стилей йоги, то я бы советовала обратить внимание на Виньяса-флоу – мягкая динамичная практика, которая напоминает пилатес и помогает развить мышцы и сделать их пластичными",

– отметила Коломийцева.

Для любителей жестких физических нагрузок эксперт посоветовала Аштанга-йогу.

"Конечно, эта практика требует не только хорошей физической подготовки, но и ментального фокуса. Так что тут не получится избежать погружения",

– заключила специалист.

Здоровье,Генассамблея ООН,
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