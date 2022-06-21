Самые эффективные виды йоги для похудения

Среди самых эффективных для похудения стилей йоги выделяются три практики: Виньяса-флоу, Аштанга-йога и Бикрам-йога, рассказала Москве 24 сертифицированный специалист Международной ассоциации йоги (Yoga alliance) Нина Коломийцева.
Ежегодно 21 июня отмечается Международный день йоги. Памятная дата была учреждена в декабре 2014 года Генеральной ассамблеей ООН. Ее цель – проинформировать общественность о преимуществах, которые дает йога как часть образа жизни.
"Что касается самых эффективных для похудения стилей йоги, то я бы советовала обратить внимание на Виньяса-флоу – мягкая динамичная практика, которая напоминает пилатес и помогает развить мышцы и сделать их пластичными",
– отметила Коломийцева.
Для любителей жестких физических нагрузок эксперт посоветовала Аштанга-йогу.
"Конечно, эта практика требует не только хорошей физической подготовки, но и ментального фокуса. Так что тут не получится избежать погружения",
– заключила специалист.