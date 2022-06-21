Диетолог рассказал о мерах борьбы с избыточной массой тела

Сообщается, что около 60% взрослого населения России страдают от избыточной массы тела или ожирения.

Журналисты РИА "Новости" также приводят слова диетолога о том, что в рацион каждого человека должны быть включены такие продукты, которые имеют сниженную калорийность, но при этом обогащены витаминами и микронутриентами.