Диетолог рассказал о мерах борьбы с избыточной массой тела

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал мерах борьбы с избыточной массой тела у населения страны.
Сообщается, что около 60% взрослого населения России страдают от избыточной массы тела или ожирения.
– Порядка 60% взрослого населения имеют избыточную массу тела и ожирение, 24-26%, в разных регионах по-разному, – ожирение,
– заявил Виктор Тутельян.
Главный внештатный диетолог Минздрава России уточнил, что избыточная масса тела является причиной развития ряда заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых болезней и сахарного диабета.
Однако, несмотря на излишнее потребление калорий, большинство россиян недополучают микронутриенты, поэтому сейчас начали налаживать производство специализированных продуктов профилактического назначения.
Журналисты РИА "Новости" также приводят слова диетолога о том, что в рацион каждого человека должны быть включены такие продукты, которые имеют сниженную калорийность, но при этом обогащены витаминами и микронутриентами.