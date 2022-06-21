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58 минут назад

Диетолог рассказал о мерах борьбы с избыточной массой тела

Vse42.ru

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал мерах борьбы с избыточной массой тела у населения страны.

Диетолог рассказал о мерах борьбы с избыточной массой тела
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Сообщается, что около 60% взрослого населения России страдают от избыточной массы тела или ожирения.

– Порядка 60% взрослого населения имеют избыточную массу тела и ожирение, 24-26%, в разных регионах по-разному, – ожирение,

– заявил Виктор Тутельян.

Главный внештатный диетолог Минздрава России уточнил, что избыточная масса тела является причиной развития ряда заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых болезней и сахарного диабета.

Однако, несмотря на излишнее потребление калорий, большинство россиян недополучают микронутриенты, поэтому сейчас начали налаживать производство специализированных продуктов профилактического назначения.

Журналисты РИА "Новости" также приводят слова диетолога о том, что в рацион каждого человека должны быть включены такие продукты, которые имеют сниженную калорийность, но при этом обогащены витаминами и микронутриентами.

Здоровье,Минздрав РФ,
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