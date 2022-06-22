Эндокринолог назвала важную утреннюю привычку

Главную и наиболее полезную утреннюю привычку назвала врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале. Эксперт советует пить с утра натощак теплую воду.
«Стакан теплой воды (порядка 40 градусов) натощак, сразу после сна, существенно улучшит ваше здоровье»,
— написала она.
Холодную или даже воду комнатной температуры пить не следует, предупредила врач. Она объяснила, что при внутренней температуре тела в плюс 38 градусов, попадание менее теплой воды на мускулатуру пищеварительной системы вызывает небольшой спазм. И чем холоднее вода, тем сильнее спазм.
Стакан теплый воды с утра поможет улучшить работу желчного пузыря. Главное — не переусердствовать с температурой.
«Все, что выше 60 градусов, уже опасно с точки зрения онкологии. У народов, предпочитающий очень горячий чай, заметно больше случаев рака пищевода»,
— сообщила Павлова.