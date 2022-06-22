Эндокринолог назвала важную утреннюю привычку

Главную и наиболее полезную утреннюю привычку назвала врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram -канале. Эксперт советует пить с утра натощак теплую воду.

Холодную или даже воду комнатной температуры пить не следует, предупредила врач. Она объяснила, что при внутренней температуре тела в плюс 38 градусов, попадание менее теплой воды на мускулатуру пищеварительной системы вызывает небольшой спазм. И чем холоднее вода, тем сильнее спазм.