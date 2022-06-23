Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 53.28EUR 55.83
Войти в почту
11 минут назад

Малышева перечислила неожиданные свойства чеснока

Lenta.ruиещё 2

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева, а также ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале перечислили неожиданные свойства чеснока. Специалисты заявили, что продукт помогает бороться со старением кожи и снижает риск возникновения рака. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Малышева перечислила неожиданные свойства чеснока
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Солнечные лучи способствуют выработке в коже свободных радикалов»,

— рассказала Малышева.

Специалисты пояснили, что именно это из-за них на коже появляются морщины. Эти свободные радикалы режут коллаген — белок, обеспечивающий прочность и эластичность кожи, и повреждают фибробласты, которые производят новый коллаген, добавил Продеус.

Врачи объяснили, что чеснок содержит вещество под названием эрготионеин, которое самостоятельно блокирует свободные радикалы, а также помогает усваиваться полезному для здоровья кожи веществу — витамину Е.

Кроме того, по словам докторов, чеснок предотвращает развитие онкологических заболеваний. «Когда делали исследование, которое на самом деле касалось рака изначально, потому что свободные радикалы помогают активироваться раковым клеткам, было показано, что всего лишь 30 граммов чеснока в неделю уже является протективной дозой для рака», — заявил Продеус.

Ранее Елена Малышева и ее соведущий, врач-невролог Дмитрий Шубин назвали продукт, регулярное употребление которого снижает риск возникновения рака предстательной железы. По их словам, таким свойством обладают шампиньоны.

Здоровье,Андрей Продеус,Дмитрий Шубин,Елена Малышева,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители