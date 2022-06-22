Главные ошибки желающих загореть

– Дерматологи бьют тревогу по поводу фотозащиты. Ее никто не использует. Средства с SPF (Sun Protection Factor) 15 или 20 не считаются фотозащитой сейчас. И мы говорим, что нужно использовать 30 и 50+. Любая защита действует два часа. Доказано наукой и международными сообществами, что каждые два часа нужно ее обновлять,