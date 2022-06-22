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2 часа назад

Главные ошибки желающих загореть

Vse42.ruиещё 2

Дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова отметила, что люди неправильно подбирают средства для защиты от воздействия солнечных лучей.

Главные ошибки желающих загореть
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В беседе с представителями СМИ профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования рассказала, какие ошибки допускают россияне во время принятия солнечных ванн. По словам медика, они отдают предпочтение неправильным средствам от ультрафиолетового излучения, а вместе с тем забывают обновлять защиту для кожи, передает издание URA.RU.

– Дерматологи бьют тревогу по поводу фотозащиты. Ее никто не использует. Средства с SPF (Sun Protection Factor) 15 или 20 не считаются фотозащитой сейчас. И мы говорим, что нужно использовать 30 и 50+. Любая защита действует два часа. Доказано наукой и международными сообществами, что каждые два часа нужно ее обновлять,

– цитирует СМИ эксперта.

Галлямова подчеркнула, что средства с низкой защитой от ультрафиолета не приносят пользы при профилактике меланомы, рака кожи. Специалист призвала россиян использовать продукцию с SPF 50 при ярком солнце, а при пасмурной погоде будет достаточно 30.

Здоровье,
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