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1 час назад

Врач рассказала об опасности популярных летних напитков

Lenta.ruиещё 1

Гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала об опасности популярных летних напитков. О том, что может навредить организму, врач уточнила в беседе с Telegram-каналом «Абзац».

Врач рассказала об опасности популярных летних напитков
Фото: ShutterstockShutterstock

Врач отметила, что летом россияне любят пить смузи, молочные коктейли и кофе со льдом. По словам эксперта, эти напитки утоляют жажду, но некоторым людям могут принести вред.

«Неважно, холодный кофе или горячий, он будет провоцировать изжогу у тех, кто ей страдает. Еще холодные напитки не подходят больным хроническим панкреатитом. Плюс при постоянном употреблении кофе со льдом возможно обострение гастрита», — пояснила гастроэнтеролог.

Эксперт добавила, что смузи не стоит пить тем, у кого есть проблемы с кишечником, так как большая доза клетчатки в прохладном виде спровоцирует обострение.

«Молочный коктейль может испортить жизнь людям с акне. Мороженое и молоко вполне могут спровоцировать угревую сыпь. Нежелательно пить такие напитки и тем, кто имеет лишний вес, так как они достаточно калорийные», — говорит Нурия Дианова.

Гастроэнтеролог отметила, что самым безопасным из алкогольных напитков в жару считается бокал белого сухого вина, а от пива и крепких напитков лучше отказаться.

Ранее эксперты напомнили об опасных последствиях злоупотребления кофе. Ученые выяснили, что нефильтрованный кофе повышает уровень плохого холестерина.

Здоровье,Нурия Дианова,
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