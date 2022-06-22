Какие сюрпризы могут ожидать после похудения

Иногда добиться цели — не главное.

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Избавление от лишнего веса — процесс, который, как медаль, имеет две стороны. С одной стороны, человек получает позитивные ощущения в виде легкости, стройности и возможности заниматься тем, что ранее физически для него было не возможно, с другой — у этого процесса есть неприятные сюрпризы, с которыми можно столкнуться.

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Есть несколько фактов, которые могут вас настигнуть после сброса веса:

1. Вес ушёл, но качество тела не стало лучше. Этот феномен часто сопровождает худеющих в возрасте 35+, причём как мужчин, так и женщин, и связано это с уменьшением выработки коллагена и эластина, которые влияют на дряблость кожи, а так же со слабым тонусом мышц, которые ранее вы не тренировали. Помочь справиться могут регулярные спортивные тренировки, массажи и процедуры по уходу за телом.

2. Пищевая апатия. Похудение – это создание дефицита калорий. Нутрициологи и диетологи рекомендуют при снижении веса соблюдать свою норму калорий, уменьшить потребление жиров и исключить лёгкие углеводы, а также убрать специи, стимулирующие аппетит, к примеру, перец, ванилин и другие.

Это нередко приводит к тому, что вкусовые рецепторы не получают всей палитры вкусов и человек не испытывает удовольствия от пищи, психологически это может приводить к состоянию пищевой апатии или потере интереса к еде. Выбирайте природные специи, которые безвредны и натуральны, к примеру, сладкий вкус можно заменить стевией, использовать розовую гималайскую соль, которая не задерживает воду в организме, чёрный перец заменить на душистый.

3. Ярко выраженная усталость от тренировочного процесса. Чрезмерные тренировки и общее снижение калорийности пищи приводят к состоянию постоянной усталости и даже бессилия. Необходимо давать возможность своему организму восстановиться и хотя бы раз в неделю утром устраивать себе читмил – позволять на завтрак съесть блюдо, о котором вы думали всю неделю. Это наполнит вас эмоциями и энергией.

4. Замкнутость. Страх сорваться нередко приводит к тому, что худеющий избегает застолий, встреч с друзьями и родственниками в кафе и похода в гости. В свою очередь, это приводит к исключению поводов не только вкусно поесть, но и интересно пообщаться. Когда лишаешь себя позитивных эмоций, страх сорваться только усиливается, и нередко человек срывается и получает удовольствие именно от еды.

5. Необходимость менять гардероб. Это нередко влечет за собой и смену образа в целом, поскольку одежду, скрывающую недостатки нужно сменить на одежду подчёркивающую достоинства, а это бывает непросто и с позиции подбора нового стиля, и финансово. Если вы нацелены на похудение, начните интересоваться подбором образа на объёмы того размера, которого вы планируете достичь, по возможности проконсультируйтесь со стилистом.

6. Изменение личности. Вам придётся пересмотреть отношение к себе и быть готовым к тому, что с некоторыми убеждениями и комплексами вам предстоит поработать. Тело и сознание – элементы одной системы, и если вы не готовы принять себя нового, то ваши сомнения в собственной привлекательности и комплексы могут вернуть лишний вес, поскольку он нередко является защитной реакцией от окружающего мира.

7. Всё равно придётся много стараться. Одно из главных разочарований похудевших людей – это неготовность сделать «стройный рацион питания», спорт и привычки частью своей жизни навсегда. Помните, вы – результат ваших мыслей и действий.

Если постройнев вы хотите вернуться к прежним привычкам, то очень скоро и ваше тело приобретёт прежние очертания. После похудения вам необходимо придерживаться такого же питания и физической активности, чтобы сохранить результат и научить своё сознание жить в новом теле.

8. Перемены в разных сферах жизни, затрагивающие и профессиональную деятельность, и смену окружения, и даже личную жизнь. Нередко приходилось видеть людей, которые после похудения меняли и работу, и друзей, и даже супругов. Стройное тело в большей степени склонно к движению, а сидячая работа, которая подходила полному человеку, может перестать быть привлекательной для человека с потребностью в динамичной деятельности. Друзья, которые обедают фаст-фудом и выпивают алкоголь по выходным, также могут смениться на тех, кто увлекается спортом, а выходные проводит на сплаве или в путешествии по горам.