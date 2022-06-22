Что такое правильная осанка

Пару лет назад соцсети гудели от впечатляющих кадров: ученые смоделировали портрет человека будущего. Выглядит он довольно удручающе: голова вытянута, плечи «наплывают» вперед, спина сгорблена — именно в такой позе мы часами просиживаем за компьютером и со смартфоном. Так называемая «текстовая шея» — одна из самых распространенных сегодня причин проблем с осанкой. А ведь позвоночник — это «стержень» нашего организма, центральная ось, которая определяет состояние всего тела. О том, чем опасны нарушения осанки и как их избежать, рассказывает Юлия Гуляева, эксперт XFIT в России.

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Зачастую под хорошей осанкой понимается исключительно прямая спина, но это не совсем верно. Правильная осанка — более широкое понятие, которое подразумевает такое положение частей тела друг относительно друга, при котором действующие на тело силы распределяются оптимальным образом, минимизируя нагрузку на суставы и позвоночник. Осанка — это привычное положение тела, то есть то, которое мы принимаем, не задумываясь. У современного человека нарушения осанки вызваны в основном сидячим образом жизни, постоянным использованием смартфонов и хроническим стрессом.

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Выдвинутая вперед или опущенная голова, спазмированные мышцы воротниковой зоны, «впалая» грудь, завернутые вперед плечи, снижение подвижности позвоночника и тазобедренных суставов, боли в пояснице, обвисшие ягодицы, слабость мышц, ухудшение лимфотока и кровотока, застойные явления в области малого таза — вот основные последствия длительного пребывания в сидячем положении, и это далеко не полный список. Сутулость и ухудшение подвижности грудной клетки ведут к нарушениям в работе дыхательных мышц и снижению обеспечения всего организма кислородом. Это, в свою очередь, приводит к замедлению обменных процессов, головным болям, снижению работоспособности, ощущению постоянной усталости и нехватки жизненных сил.

В результате подобных нарушений все тело начинает работать неправильно. Недостаток подвижности в одних частях тела компенсируют другие, которые для этого не приспособлены. Отсюда боли в коленях, пояснице и так далее: стандартные движения в быту и на тренировках выполняют не те мышцы, которые должны это делать, а те, которые привыкли быть в напряжении (мышцы шеи, верх трапеции, сгибатели). В итоге они еще больше перенапрягаются, усиливая дисбаланс, переутомление и истощение внутренних ресурсов.

«Можно ли предотвратить эти изменения? Конечно! Для этого необходимо выстроить правильный стереотип движения: расслабить те мышцы, которые находятся в постоянном перенапряжении, и укрепить неработающие. Тренировки Body & Mind на базе системы апробированных тренировочных методик XFIT Smart Fitness — оптимальный вариант для решения такой задачи,

– рассказывает Ирина Троска, директор по качеству фитнес-продукта и развитию франчайзинга XFIT в России.

– Особенно подойдут йога и пилатес, которые приучают к осознанному движению — именно это нужно для формирования навыка движения. Все начинается с контроля и умения выстраивать нейтральное положение тела — такое, при котором все части расположены друг относительно друга оптимальным образом, анатомически правильно».

В целом, если нарушения осанки незначительны, носят в большей степени эстетический характер, не вызывают постоянных и сильных болей, то нет необходимости ограничивать себя в движении и превращать тренировки исключительно в лечебную физкультуру. Стоит добавить в программу тренировок упражнения, направленные на улучшение мобильности суставов, развитие стабильности и баланса, включения в работу всех мышечных цепей.