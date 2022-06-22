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2 часа назад

Почему в жару не стоит спать голышом

Ferra.ru

В июньскую (да и вообще в летнюю) жару очень тяжело уснуть, если вы не являетесь владельцем кондиционера. В таких условиях многие прибегают ко сну голышом. Однако врач-сомнолог Софи Босток рассказала, что это не самый лучший способ. И объяснила почему.

Почему в жару не стоит спать голышом
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам Босток, если вы собираетесь спать голышом, то будьте готовы, что пот будет скапливаться на теле, его не будет отводить впитывающая поверхность, как это происходит, когда на вас одежда, и вы не охладитесь.

“Поэтому ношение хлопчатобумажной пижамы или чего-либо, что отводит пот от тела, может быть лучшим решением",

- объясняет она.

Здоровье,
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