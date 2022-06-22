Почему в жару не стоит спать голышом

В июньскую (да и вообще в летнюю) жару очень тяжело уснуть, если вы не являетесь владельцем кондиционера. В таких условиях многие прибегают ко сну голышом. Однако врач-сомнолог Софи Босток рассказала, что это не самый лучший способ. И объяснила почему.

По словам Босток, если вы собираетесь спать голышом, то будьте готовы, что пот будет скапливаться на теле, его не будет отводить впитывающая поверхность, как это происходит, когда на вас одежда, и вы не охладитесь.