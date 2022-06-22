Назван способ безопасно есть мороженое с больным горлом

«Воспаление в горле вызывает не холод как таковой, а бактерии и вирусы. При определенных условиях мороженое действительно может ускорить развитие болезни. Оно охлаждает поверхностную пленку слизистой, защищающей наше горло. На этом фоне вирусы могут начать размножаться быстрее и провоцировать другие заболевания ротоглотки»,