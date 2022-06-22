Утренние привычки, помогающие сохранить бодрость

Вечерняя усталость может указывать на то, что человек неправильно планирует свой рабочий день. Несбалансированное питание, вредные привычки и стрессы влияют на психоэмоциональное состояние. Чувствовать себя бодрым весь день и не падать в кровать без сил от усталости после работы помогут несколько простых и полезных привычек. Подробности читайте в нашей новости.