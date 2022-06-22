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17 минут назад

Психотерапевт перечислил утренние привычки, которые помогут сохранить бодрость на весь день

Letidor.ru

Вечерняя усталость может указывать на то, что человек неправильно планирует свой рабочий день. Несбалансированное питание, вредные привычки и стрессы влияют на психоэмоциональное состояние. Чувствовать себя бодрым весь день и не падать в кровать без сил от усталости после работы помогут несколько простых и полезных привычек. Подробности читайте в нашей новости.

Утренние привычки, помогающие сохранить бодрость
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Первое от чего стоит отказаться утром — использование гаджетов сразу после пробуждения. Они могут испортить настроение на весь день и повысить уровень тревожности, считает психотерапевт Рушель Браво.

Для бодрости необходимо сытно поесть, но не объедаться, лучше не пропускать завтрак, сообщает «Доктор Питер».

Ранее «Летидор» писал о том, что сомнолог назвала привычку, которая мешает высыпаться.

Здоровье,
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