Утренние привычки, помогающие сохранить бодрость

Вечерняя усталость может указывать на то, что человек неправильно планирует свой рабочий день. Несбалансированное питание, вредные привычки и стрессы влияют на психоэмоциональное состояние. Чувствовать себя бодрым весь день и не падать в кровать без сил от усталости после работы помогут несколько простых и полезных привычек. Подробности читайте в нашей новости.
Первое от чего стоит отказаться утром — использование гаджетов сразу после пробуждения. Они могут испортить настроение на весь день и повысить уровень тревожности, считает психотерапевт Рушель Браво.
Для бодрости необходимо сытно поесть, но не объедаться, лучше не пропускать завтрак, сообщает «Доктор Питер».
Ранее «Летидор» писал о том, что сомнолог назвала привычку, которая мешает высыпаться.