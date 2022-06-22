Дерматолог предупредила о смертельной опасности поцелуев

Дерматолог Ольга Божок предупредила, что поцелуй может быть опасен для человека, так как несет риск инфицирования ВИЧ. Об этом сообщает News.ru. По словам эксперта, целуясь, также можно заразиться хеликобактериозом, который впоследствии может привести к онкологии. Кроме того, уточнила дерматолог, через поцелуй заражаются герпесом.