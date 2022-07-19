Что делать, если летом бедра трутся друг о друга

Летний сезон – время коротких шорт, платьев и юбок. А еще нередко раздражения, которое может быть спровоцировано трением бедер друг о друга при ходьбе.
Если раздражение происходит постоянно, оно может быть чревато отеком, болью и даже высыпаниями. Поврежденная кожа –идеальная среда для опасных микроорганизмов, что может привести к воспалению ранок и загноению.
Как избежать этих неприятностей и чувствовать себя комфортно летом? Расскажет "Рамблер".
Перед выходом на улицу припудрите внутреннюю поверхность бедер присыпкой. Она впитает лишнюю влагу, что уменьшит трение кожи и защитит от раздражения. Однако следует помнить о том, что присыпка быстро стирается и может оставлять следы на одежде.
Вазелин поможет снизить трение за счет создания тонкой пленки на поверхности бедер. Плюс этого средства в том, что вазелин держится дольше присыпки. Но и он может оставить следы на одежде.
Бегуны, велосипедисты и другие спортсмены регулярно сталкиваются с натертостями. Специально для них производители разрабатывают специальные средства (например, "стики от мозолей"), которые быстро впитываются, не пачкают одежду и при этом создают на коже невидимый влагостойкий слой.
Если длина одежды позволяет, отличным выходом из ситуации станут бандалетки. Это две широкие полоски ткани, которые надеваются на бедра и защищают от раздражения и натирания. Их можно приобрести в магазине нижнего белья.