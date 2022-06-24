Диетолог назвала главную опасность позднего ужина

— Можно выпить стакан кефира, йогурта, простокваши, съесть творог или два яичных белка. Кто-то может съесть вместе с желтком, кто не боится поправиться. Что-то легкое белковое, что легко усваивается, на ночь неплохо есть, потому что ночью вырабатывается соматотропный гормон, осуществляющий ремонт клеток. А белок является «строительным материалом». Нужно, чтобы белок быстро расщепился и пошел как «строительный материал», а не переваривался до утра. Поэтому можно не только творог или яичный белок, но и кусочек куриной грудки или нежирной рыбы в небольших количествах,