Россиянам назвали самые опасные напитки в жару

Россиянам назвали самые опасные напитки в жаруУтоление жажды в жаркую погоду любым из этих напитков может закончиться фатально.

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Научные исследования помогли выявить самые вредные напитки в жаркую погоду, которые могут серьезно навредить здоровью человека.

Одним из таких напитков называется кофе, которые вызывает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, что при жаре может оказаться губительным для организма.

Сладкие напитки лишь создают видимость утоления жажды, а между тем большой процент сахара в них увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.