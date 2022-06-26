Россиянам назвали самые опасные напитки в жару

Россиянам назвали самые опасные напитки в жаруУтоление жажды в жаркую погоду любым из этих напитков может закончиться фатально.
Научные исследования помогли выявить самые вредные напитки в жаркую погоду, которые могут серьезно навредить здоровью человека.
Одним из таких напитков называется кофе, которые вызывает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, что при жаре может оказаться губительным для организма.
Сладкие напитки лишь создают видимость утоления жажды, а между тем большой процент сахара в них увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
И, наконец, опасно для здоровья и жизни употреблять в жарку алкоголь. Горячительные напитки усиливают потерю жидкости организмом в жару и привести к обезвоживанию, и это может даже привести к сердечному приступу.