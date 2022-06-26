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1 час назад

Россиянам назвали самые опасные напитки в жару

Inc-Newsиещё 1

Россиянам назвали самые опасные напитки в жаруУтоление жажды в жаркую погоду любым из этих напитков может закончиться фатально.

Россиянам назвали самые опасные напитки в жару
Фото: Inc-NewsInc-News

Научные исследования помогли выявить самые вредные напитки в жаркую погоду, которые могут серьезно навредить здоровью человека.

Одним из таких напитков называется кофе, которые вызывает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, что при жаре может оказаться губительным для организма.

Сладкие напитки лишь создают видимость утоления жажды, а между тем большой процент сахара в них увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

И, наконец, опасно для здоровья и жизни употреблять в жарку алкоголь. Горячительные напитки усиливают потерю жидкости организмом в жару и привести к обезвоживанию, и это может даже привести к сердечному приступу.

Здоровье,
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