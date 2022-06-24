Сомнолог рассказала, как улучшить сон в жару

"Сейчас существуют подушки, которые обладают охлаждающим эффектом. Это или специальная ткань, которая практически не нагревается от тепла человеческой кожи, или есть еще подушки с техногелем голубого цвета. Они забирают тепло и ощущается эффект прохлады",