Как избежать проблем со здоровьем на даче

Работа на загородном участке может привести к серьезным осложнениям самочувствия.

Дача у большинства ассоциируется с отдыхом, возможностью вырваться из городских будней и побыть на природе. Но именно там подстерегает множество опасностей для здоровья. Специалисты рекомендуют позаботиться о себе, чтобы не столкнуться с типичными дачными болезнями.

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Чаще всего за городом самочувствие ухудшается из-за слишком тяжелой работы и неумеренности в еде. Не подорвать здоровье, отправляясь на дачу, можно, если соблюдать несложные правила.

Перенесите часть работ на вечер

За выходные в саду так хочется все успеть, дачникам не страшна жара и палящее солнце, но так недалеко до теплового удара, мигрени и судорог. Если вы остаетесь за городом на ночь, перенесите часть дел на вечер, когда солнце зайдет. В прохладе можно полит растения, собрать урожай, прополоть грядки.

Чередуйте работу и отдых

Еще одна опасность желания успеть все и сразу, но нетренированные мышцы могут ответить сильной болью и лишить возможности работать на следующий день. Чтобы этого избежать, чередуйте труд и отдых: каждый час делайте перерыв на 15—20 минут и не старайтесь не уделять огороду больше трех-четырех часов в день.

Работайте в правильной позе

Пропалывать или рыхлить грядки, согнувшись пополам, очень опасно даже для здорового человека, а гипертоника может привести к плачевным последствиям: от кровоизлияний в глаза до инсульта. Чтобы сохранить суставы и избежать перепада давления, наденьте наколенники и занимайтесь грядками, опираясь на них и прогибаясь в спине. Эта поза убережет от головной боли. Главное, не стойте коленями на холодной земле — так недалеко до воспаления суставов.

Прислушивайтесь к себе

Организм подскажет, когда пора замедлиться, не игнорируйте эти сигналы. Стало душно? Уйдите в тень и отдохните. Понимаете, что инструменты или ящики слишком тяжелы? Не носите их в одиночку, попросите помощи у родных или соседей. Если вы почувствовали боль в спине, ногах или суставах, отложите дела и полежите. Ваше здоровье куда дороже обильного урожая огурчиков.

Пользуйтесь гаджетами

Проблемы с сердцем — одни из самых часто встречающихся на даче. Независимо от того, страдали ли вы ранее от повышенного давления, возьмите за город тонометр или умные часы, которые показывают пульс. Так вы сможете прислушиваться к сигналам организма и поймете, когда стоит закончить работу или принять лекарства.

Заведите аптечку