Россиянам дали совет по защите от солнца

«Если мы находимся под открытым солнцем, например, на пляже, нам нужно выбирать SPF не ниже 30. Не надо думать, что чем дольше мы находимся на солнце, тем сильнее должна быть защита, ничего подобного. Фактор защиты должен иметь среднюю степень, чтобы не поглощать большое количество этих лучей, не нагреваться сильно, не передавать это тепло коже, не вызывать никакие онкологические заболевания. Если же мы ходим по городу и длительно находимся на воздухе, тогда применяются солнцезащитные составы SPF 50. Это две главные цифры — 30 и 50»,