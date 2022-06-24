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1 час назад

Главный диетолог Москвы рассказала о неочевидных опасностях ожирения

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Лишний вес и ожирение приводят к серьезным сердечно-сосудистым заболеваниям. Об этом рассказала главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Диетолог рассказала о неочевидных опасностях ожирения
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

"Отмечу, что избыточная масса тела и ожирение приводят к депрессии или являются ее следствием, дают дополнительную нагрузку на суставы. Но самое главное: избыточная масса тела приводит к формированию целого ряда метаболических нарушений и заболеваний, таких как сахарный диабет",

— отметила Стародубова.

Она также утверждает, что все больше жителей столицы начинают придерживаться здорового питания. В Москве достаточно мест, где подают блюда, соответствующие принципам правильного питания, подчеркнула специалист.

Также она рассказала, что в столице пройдет лекторий «Здоровая Москва». Это цикл из 10 открытых встреч с врачами, диетологами, учеными, психологами, с которыми беседуют телеведущие и актеры. Они обсудят тревогу, стресс, уход за детьми и здоровье после 40 лет, сообщила «Национальная служба новостей».

Недавно терапевт рассказала о риске скрытого ожирения у стройных людей.

Здоровье,Антонина Стародубова,
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