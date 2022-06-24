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2 часа назад

Врач рассказала, как гормональные препараты могут навредить организму

РИА "ФедералПресс"

Гормональные препараты стоит принимать только под пристальным вниманием врача, в противном случае они могут привести к серьезным последствиям для здоровья. Об этом «ФедералПресс» рассказала врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк.

Как гормональные препараты могут навредить организму
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Существуют такие заболевания, при которых необходим постоянный прием гормональных препаратов для обеспечения нормальной жизнедеятельности организма. Например, сахарный диабет 1-го типа развивается в результате абсолютной инсулиновой недостаточности, которая обусловлена полным отсутствием бета-клеток поджелудочной железы. При сахарном диабете для поддержания нормального уровня глюкозы в крови требуется постоянное введение себе инсулина»,

– пояснила врач.

Виктория Фисюк указала, что у гормональных препаратов есть побочные эффекты и противопоказания. Зачастую люди, которые самостоятельно назначают себе какой-либо препарат, не принимают их во внимание. Например, известны случаи, когда девушки применяют гормональные препараты при лечении угревых высыпаний на лице и теле, или молодые люди, которые используют гормональные препараты в качестве средства для быстрого набора мышечной массы.

По словам специалиста, самостоятельный прием гормональных препаратов может привести к достаточно серьезным последствиям для здоровья, поэтому это необходимо делать под контролем квалифицированного врача. Например, неправильный прием гормонов может сильно отразиться на состоянии сосудов, органах зрения и желудочно-кишечного тракта, спровоцировать возникновение межменструальных кровотечений, кандидоз, нарушения толерантности глюкозы. Только врач может назначить определенный гормональный препарат, который не навредит, а наоборот улучшит состояние вашего здоровья.

Ранее сообщалось, россиянам перечислили летние продукты опасные для здоровья. Выяснилось, что это салат с майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом, шаурма, котлеты, рулеты, паштеты.

Здоровье,
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