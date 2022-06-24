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11 минут назад

Диетолог перечислила продукты для профилактики рака кожи

Мир24

Диетолог Татьяна Залетова считает, что в рационе россиян летом обязательно должны присутствовать помидоры. Они богаты антиоксидантом ликопином, который является эффективным средством для предотвращения рака кожи, сообщает АГН «Москва».

Диетолог назвала продукты для профилактики рака кожи
Фото: Мир24Мир24

«Это немаловажно в солнечную погоду. Согласно рекомендациям, по уровню потребления пищевых и биологически активных веществ, следует употреблять порядка 5 мг ликопина в сутки, верхний допустимый уровень – 10 мг»,

– отметила эксперт.

По ее словам, необходимо выбирать в магазинах и на рынках плоды ярко-красного или розового цвета. Чем томат краснее, тем больше в нем ликопина, уточнила диетолог. При этом упаривание и ужаривание помидоров приводит к концентрации этого антиоксиданта.

Залетова добавила, что предотвращающий развитие меланомы ликопин, помимо томатов, содержится в арбузе, гуаве и папайе.

Ранее ученые Университета Брауна в США нашли связь между употреблением рыбы и раком кожи. По словам специалистов, у людей, которые съедают 300 граммов рыбы в неделю, на 22% увеличивается риск развития злокачественной меланомы.

Здоровье,
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