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3 часа назад

Названы причины "эпидемии" ожирения в России

Ferra.ruиещё 1

На тематическом круглом столе Совета Федерации специалисты озвучили причины возрастающих случаев ожирения в России, сообщают “Известия”.

Названы причины "эпидемии" ожирения в России
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, среди причин назывались: неправильное питание с высоким содержанием сахара и соли в продуктах, стресс и малоподвижный образ жизни.

Как сообщают диетологи, от ожирения на данный момент страдают от 24,4% до 35,5% россиян. Главный внештатный диетолог Минздрава Виктора Тутельяна уточнила, что ожирение наблюдается у 19% мужчин и 27,6% женщин.

Специалисты считают, что гиподинамия — или недостаток движения – играет одну из главных ролей в проблеме “эпидемии” лишнего веса.

Отдельно заниматься спортом может позволить себе совсем небольшое количество людей и из-за нехватки времени, и из-за нехватки финансов, и просто из-за обычной лени Кристина Шереметьева Диетолог

При этом помимо причин физиологических и психических существует и продуктовая ответственность. Так, диетологи отметили, что люди могут выбирать «вредный» перекус за счет его дешевизны и отсутствия времени и средств на приготовление нормального обеда, содержащего мясо, овощи и злаки.

Здоровье,Совет Федерации,
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