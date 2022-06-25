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17 минут назад

Россиян предупредили о смертельной опасности купания в холодных водоемах в жару

Lenta.ru

Кардиолог Ярослав Ашихмин предупредил россиян о смертельной опасности купания в холодных водоемах в жару. Интервью с ним публикует «Газета.Ru».

Россиян предупредили о смертельной опасности купания в холодных водоемах в жару
Фото: Игорь Иванко / КоммерсантъИгорь Иванко / Коммерсантъ

Кандидат медицинских наук рассказал, что резкие перепады температуры могут негативно воздействовать на организм как здорового человека, так и людей, страдающих гипертонией и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В первую очередь медик рекомендует не купаться в холодной воде в состоянии алкогольного опьянения, чтобы избежать спазма сосудов.

«Если резко прыгнуть в холодную или ледяную воду, то может остановиться сердце, для тех, кто не имеет какой-то специальной подготовки, кто никогда не закаливался, это может быть смертельно опасно», — объяснил доктор и добавил, что алкоголь и купание также снижают чувствительность к жаре, что может обернуться серьезным тепловым ударом.

Ранее в Свердловской области шестилетний ребенок утонул в реке Путишна на глазах у взрослых. Ребенок остался без присмотра — мальчик играл на пирсе и случайно упал в воду.

Здоровье,Ярослав Ашихмин,
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