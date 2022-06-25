Россиян предупредили о смертельной опасности купания в холодных водоемах в жару

«Если резко прыгнуть в холодную или ледяную воду, то может остановиться сердце, для тех, кто не имеет какой-то специальной подготовки, кто никогда не закаливался, это может быть смертельно опасно», — объяснил доктор и добавил, что алкоголь и купание также снижают чувствительность к жаре, что может обернуться серьезным тепловым ударом.