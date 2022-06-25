Какая поза в постели считается самой опасной

Травмы при занятии любовью - распространенное явление. Во время возбуждения болевой порог снижается, и неаккуратность в действиях может привести к серьезным последствиям и даже госпитализации. Рассказываем, какая поза считается самой опасной в интимной жизни и как снизить риск повреждений в постели.

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Исследование проводили бразильские ученые. Специалисты изучали данные больниц трехмиллионного города Кампинас за 13 лет. Оказалось, что около 50 процентов случаев мужских травм были вызваны позой "наездница". Во всех этих случаях партнеры ломали половой орган.

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"Перелом полового члена — относительно редкое клиническое состояние, которое часто вызывает страх и смущение у пациента, гипотетически приводя к задержке обращения за медицинской помощью, что может привести к нарушению половой функции и функции мочеиспускания", — написали авторы исследования в научной статье журнала Advances in Urology.

Также есть риск заработать болезнь Пейрони. Это образование фиброзных бляшек на белочной оболочке мужского полового органа.

По словам ученых, "наездница" приводит к травмам, потому что под весом женщины мужчина может не отреагировать вовремя на болезненные ощущения.

Следующая в рейтинге небезопасных поз - поза "по-собачьи", когда женщина стоит на четвереньках. Такое положение в постели привело к травмам у 29 процентов участников исследования. У 21 процента половой орган ломался в "миссионерской" позе. Тем не менее, ее ученые считают наиболее безопасной.

Для женщин, по словам Кристи Латам, доктора физиотерапии и основателя физиотерапевтической клиники Beyond Therapy & Wellness, самой опасной тоже считается поза "по-собачьи", так как может произойти разрыв влагалища. В этом положении девушки меньше всего контролируют половой акт, что увеличивает риск получения травмы.

Кроме того, во время интима женщина может повредить тазобедренный сустав из-за сильного внутрисуставного напряжения. Оно варьируется в зависимости от позы и индивидуальных особенностей человека.

Чтобы предотвратить травмы в постели и не стать пациентом травматолога, стоит: