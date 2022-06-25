Выяснилось, почему женщины живут дольше мужчин

Многие знают, что согласно статистике, женщины живут дольше мужчин. Но с чем это связано, наука пока точно не определила.

Фото: Кадр из фильма "Отель Мэриголд" Кадр из фильма "Отель Мэриголд"

При этом эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале раскрыла причины долголетия прекрасной половины человечества.

По словам эксперта, обычно, даже в мирное время, мужчины проживают более короткую жизнь. Теорий об этом много, однако пока точно известно о связи гормонов с долголетием:

«Точно известно, что определенный баланс гормонов помогает в организме женщин долгое время "латать" сосуды, а, значит, увеличивать жизнеспособность сердечно-сосудистой системы. Благодаря своей эмоциональности (поплакали — и вывели гормоны стресса), женщины более защищены от житейских невзгод», — объяснила эндокринолог.

Кроме того, обычно мужчины менее внимательны к своему здоровью, а многие до последнего игнорируют проблемы с давлением.

«Высокое кровяное давление — не норма ни в каком возрасте, это дополнительная нагрузка (и, следовательно, разрушение) на сосуды, органы и даже сам мозг», — отметила врач, напомнив, что больше всего люди умирают от сердечно-сосудистых болезней.

Мужчинам, как и женщинам, стоит следить за уровнем холестерина и лишним весом:

«Он их буквально лишает мужественности: в жировой ткани идет переработка тестостерона в эстрадиол (условно женский гормон). Одним из проявлений этого явления становится растущая грудь, — предупредила эндокринолог. — Любой дисбаланс гормонов ударяет по сердцу и сосудам».

В целом для долголетия нужно компенсировать цифру в паспорте вниманием к своему здоровью:

«Правильная еда, сон, физкультура, отсутствие вредных привычек, своевременные обследования у врачей. Чем раньше вы свернете на дорогу здорового образа жизни, тем дольше будете идти», — отметила эндокринолог.