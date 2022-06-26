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43 минуты назад

Названы провоцирующие головную боль продукты

Lenta.ruиещё 5

Врач-невролог Павел Хорошев заявил, что страдающим мигренью людям следует ограничить употребление ряда продуктов питания. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Названы провоцирующие головную боль продукты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам медика, в некоторых случаях приступы мигрени возникают после употребления ряда продуктов. В частности, головную боль провоцирует жирное мясо. Хорошев также назвал красное вино, кофе, чай и энергетики напитками, провоцирующими мигрень.

«Жирное мясо — под вопросом. Если человек подвержен сильным приступам мигрени, он может попробовать соблюдать вегетарианскую диету. Исследования показывают, что некоторым пациентам это приносит облегчение. Но именно жирное мясо — не самый сильный фактор, провоцирующий мигрень», — добавил он.

Употребление всех видов сыра, шоколада и некоторых пищевых добавок также приводит к появлению головной боли.

«Сахарозаменитель аспартам и усилитель вкуса глутамат тоже могут вызывать мигренозные атаки», — заключил Хорошев.

Ранее Хорошев назвал главную причину головной боли летом. К ней медик отнес дефицит жидкости в организме.

Здоровье,
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