Названы провоцирующие головную боль продукты

«Жирное мясо — под вопросом. Если человек подвержен сильным приступам мигрени, он может попробовать соблюдать вегетарианскую диету. Исследования показывают, что некоторым пациентам это приносит облегчение. Но именно жирное мясо — не самый сильный фактор, провоцирующий мигрень», — добавил он.