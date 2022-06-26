Все больше россиян страдают мизофобией. Это боязнь испачкаться и заразиться вирусом. У многих буквально трясутся поджилки, когда нужно открыть дверь, обнять родных или пожать руку. Специалисты говорят, не все микробы на коже опасны, а страх можно победить. Подробности рассказала корреспондент «МИР 24» Елена Ширяева.

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Перед интервью Дарьи пришлось помыть руки несколько раз. Девушка панически боится грязи и микробов, у нее – мизофобия. Страсть к чистоте появилась шесть лет назад. С тех пор Дарья старается реже выходить из дома и обходит метро стороной. Даже от пыли может отмываться весь день.

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«Я провела в ванной около семи часов, пыталась отмыться. И каждый раз, когда до чего-то дотрагивалась, мне приходилось мыться заново. Я несколько раз падала в обморок», – посетовала жительница Москвы Дарья Чапыгина.

Девушка все протирает салфеткой – главное правило выживания в мегаполисе, считает она. Дарья – писательница, в книгах все как в жизни. Своими страхами девушка «заразила» и своих героев фентези. Страдают, как и она.

«Когда я посещала общественные места, мне надо было помыть руки в туалете. Люди на меня косо смотрели. И один раз на меня даже накричала женщина. Подумала, что я специально занимаю раковину. Но я ее не виню, потому что она не знала», – сказала Чапыгина.

В России миллионы людей болеют мизофобией. Особенно много их стало в период пандемии коронавируса.

«Эта проблема относится к классу навязчивости. Это навязчивые мысли, что я могу заразиться, если что-то потрогаю или где-то побываю», – подчеркнул психолог Олег Сурков.

Владимир Маяковский тоже страдал от мизофобии. Он панически боялся прикасаться к поверхностям в общественных местах. Тщательно мыл руки как хирург перед операцией, обливал себя одеколоном и везде носил с собой мыло.

Отец Маяковского умер от заражения крови. Поэт боялся подхватить инфекцию, поэтому даже возил с собой переносную ванную, чтоб соблюдать свои же заветы: «Воды не бойся, ежедневно мойся».

Но не все микробы на руках – опасные. Проведем исследование – микробиологический смыв. В лаборатории берут пробы с рук и помещают в специальный раствор. Затем нагревают до 37 градусов. Через пять дней микробы разрослись и их можно подсчитать.

Микробы погибают в непривычных условиях. К тому же есть и полезные бактерии – защищают иммунитет человека.

«Стерильный человек только до рождения, после – на коже появляются микроорганизмы. Они спокойно существуют с человеком и не вызывают негативных воздействий», – объяснила заведующая бактериологической лабораторией Вера Рейнгард.