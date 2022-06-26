6 опасных ингредиентов в вашей зубной пасте

Мы чистим зубы несколько раз в день, поэтому важно выбирать пасту правильно. Особенно стоит избегать этих шести компонентов.

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Если вы выбираете зубную пасту, то обязательно обращайте внимание на её состав. Некоторые её ингредиенты могут сильно навредить здоровью.

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Искусственные красители. Дело в том, что получают их из каменноугольной смолы или из нефти, а эти вещества могут спровоцировать рак и в целом при ежедневном проглатывании пасты могут негативно повлиять на здоровье. Стоматологи советуют брать пасту, в которой содержатся натуральные красители. К примеру, это свекольный порошок, порошок куркумы. В составе пасты искусственные красители обозначают как FD&C или D&C, причём после них идёт название цвета и номер: FD&C Red No. 40 и т.п.

Диэтаноламин (ДЭА). Это вещество помогает избежать зубного камня. Однако нужно знать и о его недостатках. По словам Американской стоматологической ассоциации, из-за диэтаноламина могут образовываться соединения, вредные для здоровья человека. Кроме того, он может действовать как канцероген и способствовать возникновению аллергических реакций.

Лаурилсульфат натрия (SLS). Научно доказано, что из-за данного вещества во рту могут образовываться язвочки.

Триклозан. Есть доказательства, что это вещество может нарушить гормональный баланс в организме. Также учёные обнаружили, что триклозан разрушительно воздействует на микробиом кишечника (то есть на бактерии в кишечнике). Американская стоматологическая ассоциация добавляет, что данное соединение способствует развитию воспаления языка и дёсен, изменению уровня кислотности во рту. В результате в полости рта возникает повышенная чувствительность и сухость.

Диоксид титана. Он помогает отбелить зубы и снизить вероятность образования зубного камня. В то же время это вещество может повысить чувствительность эмали и способствовать возникновению раздражения дёсен.

Искусственные подсластители. Результаты исследований демонстрируют, что такие подсластители способны нарушить микробиом кишечника.