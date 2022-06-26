6 опасных ингредиентов в вашей зубной пасте

Мы чистим зубы несколько раз в день, поэтому важно выбирать пасту правильно. Особенно стоит избегать этих шести компонентов.
Если вы выбираете зубную пасту, то обязательно обращайте внимание на её состав. Некоторые её ингредиенты могут сильно навредить здоровью.
Искусственные красители. Дело в том, что получают их из каменноугольной смолы или из нефти, а эти вещества могут спровоцировать рак и в целом при ежедневном проглатывании пасты могут негативно повлиять на здоровье. Стоматологи советуют брать пасту, в которой содержатся натуральные красители. К примеру, это свекольный порошок, порошок куркумы. В составе пасты искусственные красители обозначают как FD&C или D&C, причём после них идёт название цвета и номер: FD&C Red No. 40 и т.п.
Диэтаноламин (ДЭА). Это вещество помогает избежать зубного камня. Однако нужно знать и о его недостатках. По словам Американской стоматологической ассоциации, из-за диэтаноламина могут образовываться соединения, вредные для здоровья человека. Кроме того, он может действовать как канцероген и способствовать возникновению аллергических реакций.
Лаурилсульфат натрия (SLS). Научно доказано, что из-за данного вещества во рту могут образовываться язвочки.
Триклозан. Есть доказательства, что это вещество может нарушить гормональный баланс в организме. Также учёные обнаружили, что триклозан разрушительно воздействует на микробиом кишечника (то есть на бактерии в кишечнике). Американская стоматологическая ассоциация добавляет, что данное соединение способствует развитию воспаления языка и дёсен, изменению уровня кислотности во рту. В результате в полости рта возникает повышенная чувствительность и сухость.
Диоксид титана. Он помогает отбелить зубы и снизить вероятность образования зубного камня. В то же время это вещество может повысить чувствительность эмали и способствовать возникновению раздражения дёсен.
Искусственные подсластители. Результаты исследований демонстрируют, что такие подсластители способны нарушить микробиом кишечника.
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