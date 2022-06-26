Можно ли летом запастись витаминами на год вперед

Рассказываем, что есть в тёплое время года и как долго полезные вещества сохраняются в организме.

Лето — прекрасная пора, когда можно вдоволь лакомиться сезонными фруктами и ягодами. А ещё мы едим больше зелени и овощей. Но можно ли наесться ими впрок?

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В каких летних фруктах и ягодах больше всего витаминов

Вишня

Это богатый источник полифенолов и витамина С, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Вишня также снижает уровень липопротеинов очень низкой плотности и липопротеинов высокой плотности у женщин с диабетом, предотвращает или уменьшает окислительный стресс и воспаление. То есть помогает замедлить старение и негативные изменения в организме.

Малина

Малина — отличный источник витамина С, марганца и пищевых волокон. Также богата витаминами группы В, фолиевой кислотой, медью и железом. В ягоде высокая концентрация антиоксидантов. Они, в свою очередь, положительно сказываются на состоянии организма.

Слива

Это источник таких витаминов, как витамины А и С, фолиевая кислота и витамин К. Кроме того, слива богата витамином В1, В2, В3, В6 и витамином Е. Минералы, присутствующие в этих фруктах, включают калий, фтор, фосфор, магний, железо, кальций и цинк.

Черная смородина

Чёрная смородина содержит витамин Р, который сокращает риск атеросклероза, а также фолиевую кислоту — она помогает уменьшить воздействие радиации и выводит токсины. Кроме того, в смородине содержится рекордное количество витамина С (в 56 г ягод — 113% дневной нормы).

Голубика, черника и другие темные ягоды, фрукты и овощи

Употребляя голубику, чернику и другие тёмные ягоды, мы замедляем возрастное снижение когнитивных функций. Особые вещества антоцианы поддерживают ясную память и процессы мышления за счёт сокращения воспалений. Также препятствуют повреждению ДНК в клетках мозга.

Антоцианинами богаты тёмный виноград, черника, ежевика, голубика, смородина, инжир, синяя и фиолетовая капуста, фиолетовый картофель.

Можно ли наесться витаминами на год вперед

К сожалению, организовать витаминный склад в организме не получится. Сколько бы полезных ягод, овощей и фруктов вы ни съели летом, они точно не сохранятся до зимы. Поскольку у каждого вещества есть свой период истощения запасов — у одних он очень короткий, а у некоторых достигает нескольких месяцев. Например:

Кроме того, этот срок зависит от индивидуальных физиологических потребностей. Например, необходимость некоторых элементов повышается при занятиях спортом, изменениях в микробиоте кишечника, из-за заболеваний или стресса.