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31 минуту назад

Какой тип питания снизит риск рака груди

Ferra.ruиещё 1

На мероприятии Nutrition 2022 представили исследование, которое показало, что соблюдение определённого типа питания может снизить риск развития рака груди.

Какой тип питания снизит риск рака груди
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Авторы работы изучили данные 65 574 участников, которые были собраны в период с 1993 по 2014 год. Анализ показал, что у тех, кто ел меньше мяса, риск развития рака молочной железы был на 14% ниже. Однако это относилось только к участникам, которые придерживались здоровой диеты, состоящей в основном из растений. У тех, кто придерживался растительной диеты, но также употреблял нездоровую пищу и напитки, риск рака молочной железы увеличился на 20%.

В итоге лучшей растительной диетой для профилактики рака молочной железы может быть тип питания, включающий фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, орехи и бобовые. А вот постоянно употреблять фруктовые соки, сладости, чипсы и т.д. может быть плохой идеей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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