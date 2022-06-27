Какой тип питания снизит риск рака груди

Авторы работы изучили данные 65 574 участников, которые были собраны в период с 1993 по 2014 год. Анализ показал, что у тех, кто ел меньше мяса, риск развития рака молочной железы был на 14% ниже. Однако это относилось только к участникам, которые придерживались здоровой диеты, состоящей в основном из растений. У тех, кто придерживался растительной диеты, но также употреблял нездоровую пищу и напитки, риск рака молочной железы увеличился на 20%.