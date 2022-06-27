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4 часа назад

Врач назвал симптомы, по которым можно определить гипоксию

Вечерняя Москваиещё 2

Врач Горенков назвал симптомами гипоксии слабость, повышенную утомляемость и сонливость
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Гипоксия негативно влияет на работу всего организма человека. Клинические проявления и способы профилактики этого состояния в понедельник, 27 июня, перечислил доктор медицинских наук, внештатный специалист Минздрава Подмосковья по общей врачебной практике Роман Горенков.

Кислородная недостаточность опасна для всего организма, но в первую очередь поражает нервную ткань, поэтому на ее фоне развиваются повышенная утомляемость, слабость, синдром хронической усталости, головные боли, сонливость днем, гипотония, головокружения и бледность кожи. Все это можно считать как первые неспецифические признаки гипоксии, предупредил специалист.

В интервью радио Sputnik врач рассказал, что иногда гипоксию можно выявить лишь при помощи пульсоксиметра — специального устройства, который измеряет сатурацию, то есть степень насыщения крови кислородом.

Накануне врачи рассказали, что ощущение тяжести в голове или же головокружение при пробуждении могут говорить о возникновении тромба, ишемии или гипоксии. Такое может происходить из-за недостаточного кровоснабжения головного мозга и сильной густоты крови.

Здоровье,
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