Врач Горенков назвал симптомами гипоксии слабость, повышенную утомляемость и сонливость

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Гипоксия негативно влияет на работу всего организма человека. Клинические проявления и способы профилактики этого состояния в понедельник, 27 июня, перечислил доктор медицинских наук, внештатный специалист Минздрава Подмосковья по общей врачебной практике Роман Горенков.

Кислородная недостаточность опасна для всего организма, но в первую очередь поражает нервную ткань, поэтому на ее фоне развиваются повышенная утомляемость, слабость, синдром хронической усталости, головные боли, сонливость днем, гипотония, головокружения и бледность кожи. Все это можно считать как первые неспецифические признаки гипоксии, предупредил специалист.

В интервью радио Sputnik врач рассказал, что иногда гипоксию можно выявить лишь при помощи пульсоксиметра — специального устройства, который измеряет сатурацию, то есть степень насыщения крови кислородом.