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49 минут назад

Балерина порекомендовала упражнение для стройных ног за месяц

Lenta.ru

Бывшая балерина по имени Арианна рассказала у себя в социальных сетях, как смогла сделать ноги более стройными всего за месяц. На ее пост обратило внимание издание Daily Mail.

Балерина назвала упражнение для стройных ног за месяц
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девушка рассказала, что не ходила в спортзал, а следовала рекомендациям персонального тренера Рейчел Аттард, рекомендующей бегать и ходить каждый день для похудения ног. По словам Арианны, она теперь пробегает по часу в день и после четырех недель ежедневных тренировок потеряла четыре килограмма и рада отражению в зеркале.

Сама тренер советует женщинам включать в программу тренировок ходьбу.

«Ходьба — лучшее упражнение для стройных ног. Она поможет избавиться от лишнего жира и визуально удлинить ноги», — порекомендовала упражнение Аттард.

Она указала на то, что при нагрузках на ноги средней интенсивности тело сперва сжигает углеводы, затем жиры, и чем более долгая прогулка совершается, тем больше жира будет сожжено.

Аттард утверждает, что предпочитает ходьбу любым другим упражнениям.

«Я испробовала все виды тренировок, но ничто так не эффективно для стройных бедер и ног, как ходьба», — заверила она.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала россиянам, что, хотя многие полные люди мечтают о бариатрической операции как средстве спасения от ожирения, этот метод неприятен, а иногда и бесполезен. По ее словам, аппетит у человека при этом остается.

Здоровье,
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