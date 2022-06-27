Раскрыто влияние вина на людей старше 40 лет

Медики назвали необычные побочные эффекты употребления вина людьми старше 40 лет, передает портал Eat This, Not That со ссылкой на врачей-диетологов.

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Выяснилось, что у людей зрелого возраста этот напиток вызывает как положительные, так и отрицательные последствия. Диетолог Рэйчел Файн заявила, что вино может быть причиной обезвоживания.

«Поскольку алкоголь является мочегонным средством, его чрезмерное употребление выводит жидкость из организма. Уделяйте особое внимание регидратации», – сказала эксперт.

Также врачи отметили, что у вина есть положительные свойства. Например, напиток благотворно сказывается на работе сердца. В возрасте 50-60 лет орган претерпевает большинство возрастных изменений, и своевременная забота о здоровье сердца поможет избежать проблем с ним в солидном возрасте. Как утверждают диетологи, небольшое количество вина улучшает работу сердца.