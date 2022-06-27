Какая зубная паста может нанести вред здоровью

Специалисты рассказали, каких ингредиентов не должно быть в составе зубной пасты.

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Так, зубные пасты с триклозаном могут представлять опасность для десен и языка, сообщает Nation News со ссылкой на экспертов издания Al Arabiya.

Специалисты объяснили, что триклозан представляет собой антибактериальное и противогрибковое вещество. Оно способен вызывать нарушения гормонального баланса, а также разрушать микробиом кишечника.

Также данное вещество может оказать негативное влияние на состояние ротовой полости. В частности он способен вызывать воспаление десен и языка, а также изменять уровень кислотности во рту, что приводит к повышенной чувствительности и сухости.