Эксперты рассказали, как правильно загорать и купаться

Ультрафиолетовые лучи пагубно влияют на состояние кожи. Они ускоряют процесс старения и истощают ее защитные механизмы. Лучше всего появляться на солнце только в утреннее и вечернее время, предупреждает врач-косметолог, дерматолог Ирина Акулич.

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В жару нужно пить много воды и не забывать о головном уборе.

Дерматолог призвала не пользоваться сметаной от ожогов и другими народными методами. Лучше всего приобрести в аптеке пантенол.

Микробиолог Евгений Плисов напомнил, что не стоит купаться в непроверенных местах. Бактерии могут попасть в организм, если случайно проглотить воду из пруда или другого открытого водоема, в который могут сливать продукты животного происхождения, передает «360».