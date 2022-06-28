«ВИЧ может грозить каждой семье»: говорим о "постыдном" вирусе

В России идет тихая эпидемия ВИЧ, на данный момент больше миллиона россиян живут с вирусом. Болезнь при этом распространяется в разы быстрее, чем в Европе и даже во времена СССР.

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Люди убеждены, что вирус распространяется исключительно среди гомосексуалов и людей, которые ведут беспорядочную половую жизнь, но это не так. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы говорим про эпидемию, о которой предпочитают молчать.

По данным Роспотребнадзора, 60% новых случаев заражения ВИЧ происходят путем гетеросексуальных контактов, 39% — во время употребления наркотиков, а 2% — во время гомосексуальных контактов.

Статистика также показывает, что терапию принимают лишь 48% от общего числа людей с ВИЧ. Больше половины зараженных не знают о своем статусе и продолжают активно распространять вирус.

Сотрудница благотворительного фонда помощи людям, живущим с ВИЧ «СПИД.ЦЕНТР» Майя Демидова развеяла мифы о вирусе и объяснила, как он передается. Она рассказала, как пройти бесплатный тест и где получить помощь, если результат оказался положительным.

ВИЧ долгие годы может протекать без явных симптомов. Знать свой статус — это про любовь к себе и заботу о других.

В подкасте участвовали:

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Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий