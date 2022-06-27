Малышева предупредила об опасности сырой воды

Врач-терапевт и ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева, а также иммунолог Андрей Продеус предупредили об опасности родниковой воды. Специалисты заявили, что сырую воду необходимо кипятить, так как она является источником гепатита А. Соответствующий пост телеведущая опубликовала в своем Telegram-канале.

Доктор напомнила, что во всем мире дети начали болеть гепатитом неизвестного происхождения.

«Когда стали проверять, что это за гепатит, потому что поражалась печень, оказалось, что ни один из известных вирусов гепатита там не найден», — рассказала врач.

По ее словам, новый вид гепатита требовал пересадку печени для 10 процентов заболевших.

Среди признаков заболевания эксперты перечислили плохие показатели печени, желтые глаза, темную мочу, светлый стул и желтизну кожи.

«Сейчас вспышка затихла, но для нас это повод напомнить про обычный гепатит, потому что началось лето», — отметила медик.

По словам специалистов, во избежание заражения гепатитом употреблять родниковую воду категорически не рекомендуется.

«Не давайте детям родниковую воду и сами не пейте, прокипятите ее. Гепатит A прекрасно живет во всех родниковых источниках», — подчеркнула ведущая.

Помимо этого, доктора посоветовали обязательно делать вакцину от гепатита А. Врачи напомнили, что прививку также необходимо ставить и от гепатита B. Это спасает детей как и от самого заболевания, так и от рака печени, заключила Малышева.