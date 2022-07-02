4 веских причины выбросить бюстгальтеры

Еще 15 лет назад отказ от бюстгальтера считался своеобразным вызовом обществу. Сейчас же к этому относятся все спокойнее, но большинство женщин до сих пор продолжают носить бюстгальтеры, ежедневно испытывая дискомфорт.
Подробнее о том, почему про этот предмет гардероба давно стоит забыть – в материале "Рамблера".
Если вы носите бюстгальтер, который вам не по размеру, он неизбежно будет сдавливать грудную клетку и буквально мешать дышать полной грудью. Как распознать неподходящий бюстгальтер? Он натирает, оставляет красные следы и вмятины.
Многие девушки уверены, что бра поможет защитить грудь от обвисания, но это миф. Ученые из Франции доказали, что постоянная поддержка груди бюстгальтером лишает ее необходимой нагрузки, из-за чего она больше рискует обвиснуть в будущем.
Девушки с большой грудью наверняка обращали внимание на боль в плечах и шее, которая проходит, если снять бра. Специалисты проводили эксперименты и выяснили, что эта боль проходит, если перейти на лифчик без бретелей или вовсе отказаться от данного предмета гардероба.
Сколько раз вам приходилось отказываться от топика без рукавов или сексуального платья с глубоким декольте только потому, что бюстгальтер некрасиво торчит из этих вещей? Если вас смущают торчащие соски, их всегда можно заклеить специальными накладками или мягким пластырем.