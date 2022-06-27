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1 час назад

Малышева назвала необходимую для каждой женщины процедуру

Lenta.ru

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвала процедуру, которую необходимо проходить каждой женщине в возрасте старше 40 лет. Выпуск передачи доступен на официальном сайте телеканала.

Малышева назвала необходимую для каждой женщины процедуру
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Малышева посоветовала женщинам старше 40 регулярно проходить денситометрию (процедура, помогающая определить плотность и вероятность переломов костной ткани— прим. «Ленты.ру»). Как уточнила врач, такой метод диагностики необходим для того, чтобы избежать в старости остеопороза — заболевания, при котором плотность костей снижается, в результате чего они становятся хрупкими.

«[Остеопороз — это] болезнь, которая грозит примерно 98 процентам женщин прежде всего, мужчинам — в меньшей степени»,

— подчеркнула Малышева.

Она объяснила, что после менопаузы в женском организме не вырабатываются половые гормоны, которые, как заявила ведущая, защищают кости и делают их плотными.

Врач добавила, что проходить денситометрию женщинам следует один раз в год.

Ранее Елена Малышева и ее коллега по программе «Жить здорово!», врач-педиатр Андрей Продеус рассказали россиянам об опасности родниковой воды. По их словам, такую воду необходимо кипятить, так как она является источником гепатита А.

Здоровье,Андрей Продеус,Елена Малышева,Первый канал,
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