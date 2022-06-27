Почему ограничивать себя в питании — вредно

Эксперты предупредили, что диеты, подразумевающие какие-то ограничения в питании, вовлекают людей в нездоровую ситуацию. Хотя это кажется быстрым способом похудеть, на самом деле такие диеты приносят больше вреда, чем пользы. Голодание, уменьшенное количество еды и неправильное потребление калорий могут привести к негативным побочным эффектам.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Так, потребление слишком малого количества калорий замедляет метаболизм и приводит к потере мышечной массы. Сначала вы быстро похудеете, но потом ваше тело начнет «удерживать каждую калорию», предупреждают эксперты.