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29 минут назад

Дерматолог рассказала, чем опасно солнце и без чего нельзя идти на пляж

Говорит Москва

Об этом доктор медицинских наук Юлия Галлямова сообщила в беседе с телеканалом «360».

Чем опасно солнце и без чего нельзя идти на пляж
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва

«Фотозащитные средства обязательны, никакого вреда от них нет — только польза. Сейчас очень солнечно, поэтому мы говорим о фотозащите на лицо и тело только 50+. В летнее время защита должна быть максимальной: растёт число заболеваний, которые провоцируются именно солнцем», — отметила специалист.

Если чувствуете, что обгорели, первым делом нужно спрятаться от солнца, причём уйти не в тень — там оно тоже есть, — а в помещение.

Средством номер один при солнечных ожогах, которое «ничем не заменить», Галлямова назвала пантенол.

Здоровье,
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