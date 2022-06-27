Чем опасно солнце и без чего нельзя идти на пляж

Об этом доктор медицинских наук Юлия Галлямова сообщила в беседе с телеканалом «360».
«Фотозащитные средства обязательны, никакого вреда от них нет — только польза. Сейчас очень солнечно, поэтому мы говорим о фотозащите на лицо и тело только 50+. В летнее время защита должна быть максимальной: растёт число заболеваний, которые провоцируются именно солнцем», — отметила специалист.
Если чувствуете, что обгорели, первым делом нужно спрятаться от солнца, причём уйти не в тень — там оно тоже есть, — а в помещение.
Средством номер один при солнечных ожогах, которое «ничем не заменить», Галлямова назвала пантенол.