Чем опасно солнце и без чего нельзя идти на пляж

«Фотозащитные средства обязательны, никакого вреда от них нет — только польза. Сейчас очень солнечно, поэтому мы говорим о фотозащите на лицо и тело только 50+. В летнее время защита должна быть максимальной: растёт число заболеваний, которые провоцируются именно солнцем», — отметила специалист.