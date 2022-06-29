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1 час назад

Сомнолог объяснил, как быстро заснуть

Letidor.ruиещё 2

Проблемы со сном часто испытывают жители больших городов, на качество сна влияют стрессы и общая тревожность организма, различные заболевания и постоянная усталость. Несколько простых способов, которые помогут быстрее заснуть назвал врач-сомнолог. Подробности читайте в нашей новости.

Сомнолог объяснил, как быстро заснуть
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Самая главная ошибка тех, кто испытывает проблемы со сном — долгое нахождение в кровати вечером. Заставить себя спать невозможно, уверен врач, это только усугубит проблему. Когда человек старается заснуть, он формирует условный отрицательный рефлекс, при котором постель ассоциируется с бессонницей и вызывает боязнь не заснуть.

Не менее важно вставать не позже обычного, даже если заснуть получилось не сразу.

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